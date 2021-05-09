Ветеран UFC Дональд Серроне прокомментировал досрочное поражение Алексу Мороно, заявив о намерении провести следующий бой в легком весе.

«Тяжелый день в офисе. В этой игре решает всего один удар. Он хорошо попал, и далее продолжил наносить удары. Из угла кричали мне, чтобы я схватился за него и хоть что-то сделал, но я не был в состоянии. Что я могу сказать? Парнишка вышел голодным, подготовленным, так что никаких оправданий. Я так же был готов — хорошо размялся перед выходом, начал бой хорошо», — сказал Серроне в интервью ESPN после боя.

«Мое сердце разрывается, — продолжил он. — Я даже не знаю, как вам ответить. Да и время ли сейчас отвечать на это? Как я себя чувствую, и как я дерусь — это две разные вещи. Это отстойное чувство. Хочу вернуться в легкий вес, полусредневесы бьют тяжело — они большие. Но, опять же, никаких оправданий. Парнишка выполнил работу, он был готов. Да и я был готов, но, вероятно, удача улыбнулась ему».

Бойцы встретились на турнире UFC on ESPN 24, который состоялся в ночь на 9 мая в Вегасе. Победа техническим нокаутом в первом раунде досталась Алексу Мороно.

Поражение стало пятым подряд в карьере 38-летнего Ковбоя.