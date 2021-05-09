Чимаев планирует провести четыре поединка за пять месяцев

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев намерен провести четыре поединка в этом году. При этом он хочет выступить в двух весовых категориях.

Первый бой он планирует провести в августе в легком весе, второй — в сентябре в полусреднем весе, третий — в ноябре в легком весе и четвертый — в декабре в полусреднем.

27-летний Чимаев провел последний бой в сентябре прошлого года в Вегасе, где он нокаутировал американца Джеральда Мершарта.

Боец взял паузу в карьере из-за перенесенного коронавируса. Некоторое время не мог тренироваться и даже объявил о завершении карьеры. Однако потом заявил, что остается в спорте.

На его счету девять боев в MMA и девять побед.