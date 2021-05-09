Александр Шлеменко проведет следующий поединок в июле
18:27
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведет следующий поединок на турнире организации RCC в июле, сообщил менеджер спортсмена Алексей Жернаков.
«Бой планируется в июле в организации RCC. Карвальо — один из вариантов соперника», — сказал Жернаков ТАСС.
7 мая Шлеменко в первом поединке после 17-месячного перерыва победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке. Следующим соперником россиянина может стать бывший чемпион Bellator бразилец Рафаэль Карвальо.
В активе 36-летнего Шлеменко 60 побед и 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю