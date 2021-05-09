Александр Шлеменко проведет следующий поединок в июле

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведет следующий поединок на турнире организации RCC в июле, сообщил менеджер спортсмена Алексей Жернаков.

«Бой планируется в июле в организации RCC. Карвальо — один из вариантов соперника», — сказал Жернаков ТАСС.

7 мая Шлеменко в первом поединке после 17-месячного перерыва победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке. Следующим соперником россиянина может стать бывший чемпион Bellator бразилец Рафаэль Карвальо.

В активе 36-летнего Шлеменко 60 побед и 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.