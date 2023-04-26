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Сергей Павлович: «Я не остановлюсь, пока не получу титул»

Давид Хачатрян
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Сергей Павлович.
Фото MMA Junkie

Российский тяжеловес Сергей Павлович (18-1) прокомментировал поединок с Кертисом Блейдсом (17-4) и заявил, что готов к бою за титул.

«Бой прошел по плану. Я знал, что Блейдс не сможет меня повалить, — приводит слова Павловича Sports Illustrated. — У меня были более эффективные удары руками. Моей целью было финишировать его в стойке. Почему он не переводил? Кертис не хотел попасться на апперкот. Вот почему он стоял и обменивался со мной ударами. План состоял в том, чтобы не торопиться. Моей первой мыслью было продышаться и раскусить его.
Дайте мне время на подготовку. Я буду готов к любому из них [Джонсу или Миочичу]. Титул — это моя мечта. Я доволен своим выступлением и путем, по которому я иду. Благодаря упорной работе ты достигаешь того, что тебе нужно. Я не остановлюсь, пока не получу титул».

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Сергей Павлович
UFC
ММА
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