Олейник и Александр Емельяненко примут участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Главным событием вечера станет бой Алексея Олейника против британца Оли Томпсона. Соглавным поединком будет встреча Александра Емельяненко и блогера Евгения Ершова.

Также состоится бой младшего брата Алексея и Федора Емельяненко — Ивана, который встретится с Алексеем Ледневым.

В четвертом поединке Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик сразится с Юрием Рябым.