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Сегодня, 10:25

Олейник и Александр Емельяненко примут участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая

Виктория Кравченко
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Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Главным событием вечера станет бой Алексея Олейника против британца Оли Томпсона. Соглавным поединком будет встреча Александра Емельяненко и блогера Евгения Ершова.

Также состоится бой младшего брата Алексея и Федора Емельяненко — Ивана, который встретится с Алексеем Ледневым.

В четвертом поединке Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик сразится с Юрием Рябым.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1097906-novyi-turnir-boitsovskogo-kluba-ren-tv-proidet-26-maia-v-moskve
Александр Емельяненко
Алексей Олейник
ММА
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