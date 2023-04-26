Энтони Смит встал на защиту Диаса: «Если в баре на меня начнут газовать, я буду драться»

Американский полутяжеловес Энтони Смит (36-17) заявил, что он поступил бы так же, как Нейт Диас (21-13), если бы кто-то решил его атаковать.

«Я был бы рад, если бы не было видео, на котором боец UFC избивает кого-то на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, так как это плохо сказывается на нашем спорте, но что поделать? — сказал Смит на своем YouTube-канале. — Я не знаю, из-за чего началась эта перепалка, но если бы на меня кто-то набросился, я бы, наверное, тоже его задушил.

Вот почему я стараюсь не ходить в бары и клубы, потому что я знаю себя, и если кто-то начнет на меня газовать, я это так не оставлю. Неважно, насколько я успешен, где я работаю, сколько трансляций на ESPN я веду, если кто-то на меня нападет, я буду драться. Я не собираюсь думать: «Как это будет выглядеть, когда об этом напишут в Twitter?»? Я просто начну драться».

Диас душил человека на улице, после чего тот потерял сознание. Полиция выдвинула против бойца обвинение в нанесении побоев второй степени и намерена его арестовать.