Сергей Харитонов проведет бой 23 февраля в лиге WTKF

Российский боец ММА Сергей Харитонов проведет следующий бой 23 февраля в лиге WTKF. Об этом «СЭ» сообщил промоутер Владимир Хрюнов. Поединок состоится в Белоруссии, соперником будет экс-боец UFC Фернандо Родригес.

Правила боя будут отличаться от остальных лиг: бой в стойке, в случае партера — за 20 секунд нужно завершить действие или арбитр разнимает.

39-летний Харитонова выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. (Илья Андреев)