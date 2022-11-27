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Харитонов: «В бою с Бэйдером Федор Емельяненко не рискует ничем»

Харитонов поделился мнением о предстоящем поединке Федора Емельяненко с Бэйдером
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Сергей Харитонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Bellator Сергей Харитонов поделился мнением о предстоящем поединке Федора Емельяненко с Райаном Бэйдером.

— Кто лучше подготовится, тот и победит.

— Согласны, что это риск со стороны Федора?

— А почему риск-то? Бой за чемпионское звание. Федя в любом случае, хоть проиграет, хоть выиграет, все равно из этой ситуации уйдет с высоко поднятой головой. Если проиграет, скажут: ну, вообще красавец, вышел под конец карьеры не с кем-то там, не как в прошлый раз с Педро Риззо, который вышел и упал. А выиграет, скажут: ни фига себе, блин, вообще красавец, в 46 лет стал чемпионом. Он не рискует ничем совершенно. Хоть выиграет, хоть проиграет, все равно все скажут: Федя — красавец. Потому что сколько лет он в ММА, возрастной вышел с молодым драться, — сказал Харитонов «СЭ».

Поединок Федора Емельяненко и Райана Бэйдера пройдет 5 февраля 2023 года на турнире Bellator 290 и будет носить чемпионский статус. После боя Федор планирует завершить карьеру бойца.

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Сергей Харитонов
Федор Емельяненко
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