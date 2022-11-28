Шлеменко рассказал, сколько весит за шесть дней до поединка с Исмаиловым

Российский боец Александр Шлеменко по прилете в Екатеринбург, где проведет бой с Магомедом Исмаиловым, ответил на вопрос о своем актуальном весе.

«Пока не знаю, надо взвеситься. Думаю, килограммов 90 максимум. Так что шесть или пять с половиной килограммов нужно согнать», — приводит «РБ Спорт» слова Шлеменко.

Поединок между Шлеменко и Исмаиловым пройдет 3 декабря в рамках турнира RCC 13. Бойцы будут драться в категории до 84 килограммов.

На счету 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и одна ничья в поединках по правилам ММА. 36-летний Исмаилов одерживал 17 побед, трижды терпел поражения и один из его боев завершился вничью.