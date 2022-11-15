Харитонов: «Я по-любому за Шлеменко. Вместо того, чтобы много говорить, надо сделать как надо»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем бое Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«Честно говоря, не знаю, что в этом бою может произойти. По-любому болеть буду за Шлеменко. Надеюсь, он как-то услышит мои слова из прошлых интервью. Он может где-то там обижаться, но я все говорю прямо, как есть. Главное, собраться, и вместо того, чтобы много говорить, выйти и сделать все как надо. Коротко говоря, я за Шлеменко», — сказал Харитонов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.