Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

15 ноября, 21:52

Харитонов: «Я по-любому за Шлеменко. Вместо того, чтобы много говорить, надо сделать как надо»

Харитонов поделился мнением о предстоящем бое Шлеменко и Исмаилова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сергей Харитонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем бое Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«Честно говоря, не знаю, что в этом бою может произойти. По-любому болеть буду за Шлеменко. Надеюсь, он как-то услышит мои слова из прошлых интервью. Он может где-то там обижаться, но я все говорю прямо, как есть. Главное, собраться, и вместо того, чтобы много говорить, выйти и сделать все как надо. Коротко говоря, я за Шлеменко», — сказал Харитонов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
Сергей Харитонов
0
Читайте также
Замужем за плейбоем. Почему несчастлива пловчиха и княгиня Монако Шарлин?
Тотьмянина получила травму на «Ледниковом периоде»: конек партнера задел ее колено
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родригес провел открытую тренировку перед боем с Минеевым
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости