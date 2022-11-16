Немков признался, какой вес набирает после взвешивания

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) сообщил, что после взвешивания перед боем набирает около 10 кг.

«Я стараюсь 9-10 [кг] набрать. Мне больше не надо, потому что 102-103 кг — это мой комфортный вес», — сказал Немков в интервью «СЭ».

Немков подерется с Кори Андерсоном (16-5) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США. Прошлый их бой завершился в третьем раунде. За 5 секунд до конца раунда бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.