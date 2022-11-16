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16 ноября, 06:52

Немков признался, какой вес набирает после взвешивания

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) сообщил, что после взвешивания перед боем набирает около 10 кг.

«Я стараюсь 9-10 [кг] набрать. Мне больше не надо, потому что 102-103 кг — это мой комфортный вес», — сказал Немков в интервью «СЭ».

Немков подерется с Кори Андерсоном (16-5) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США. Прошлый их бой завершился в третьем раунде. За 5 секунд до конца раунда бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RloOA1fIM7s&#8203;
Вадим Немков
ММА
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