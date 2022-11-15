Родригес провел открытую тренировку перед боем с Минеевым

Бразильский боец Фернандо Родригес провел открытую тренировку перед боем с россиянином Владимиром Минеевым. Их поединок пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Открытую тренировку Родригес начал с разминки, затем бразилец отрабатывал удары. Он вначале интенсивно работал с грушей, а потом перешел на спарринг-работу.

Поединок между спортсменами по правилам кикбоксинга станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

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