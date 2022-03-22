Аналитик и бывший боец UFC Брендан Шауб заявил, что он остался под большим впечатлением от победы Тома Аспиналла (12-2) над Александром Волковым (34-10) на UFC Fight Night 204 19 марта в Лондоне, сравнив британского бойца с Фрэнком Миром (19-13).

«Никто не доминировал над Волковым так, как это сделал Том, — сказал Шауб на своем шоу The Schaub Show. — Он побил шестого номера рейтинга UFC, которого невозможно финишировать. Том был слишком быстр, провел тейкдаун и задушил. Он похож на Фрэнка Мира. Он выглядит как новая версия Фрэнка Мира.

После боя он вызвал Тая Туивасу. Я подумал: «Черт, это интересно». Тай сейчас на третьей строчке рейтинга. У нас есть Стипе, Джонс и Нганну, который только перенес операцию и выбыл на 9 месяцев. Думаю, что Стипе подерется с Джонсом этим летом, а Тому дадут Туивасу".

Тай Туиваса (14-3) в последнем бою нокаутировал Деррика Льюиса 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне.