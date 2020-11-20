Харитонов: «Мои старшие с Яндиевым даже встречаться бы не стали»

Боец Bellator Сергей Харитонов в интервью «СЭ» прокомментировал слова бойца UFC Адама Яндиева о том, что тот встречался с его покровителями.

— Не буду говорить, кто такие мои старшие, но они бы с ним даже встречаться не стали, — сказал Харитонов. — Это люди, которых я уважаю и которых я представляю. Имена называть не буду. Если бы он встретился с моими старшими, я бы узнал про это первым, мне бы позвонили и сказали.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо. В результате обоим потребовалась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам ингушского бойца, причиной его агрессии стало то, что Харитонов распространял слухи о долге Яндиева перед ним. Яндиев в интервью блогеру Геннадию Голицыну рассказал, что встречался по данному вопросу «со старшими Харитонова», которые посоветовали ему решить спор с Харитоновым один на один. (Илья Андреев)