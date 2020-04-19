Сербский боец ММА использовал больных коронавирусом для силовой тренировки
Сербский боец ММА Юсуф Хайрович использовал больных коронавирусом в качестве снарядов для силовой тренировки, поднимая кровати с зараженными. Видео необычной тренировки размещено на странице Medgan.fighting в Instagram.
Iako boluje od Korone u dr?avnom karantinu, na? borac i doma?in Jusuf Hajrovi? ne prestaje sa pripremama za Megdan u njegovom gradu. Jusuf uskoro pobe?uje koronu nokautom, a nakon te pobede ga gledate u va?em gradu! ? Ps. I ova pobeda ?e se upisati na sherdog ?? . #megdan7 #novipazar #covid19 #coronavirus #megdan #megdanfighting
Сам Хайрович тоже заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из больниц города Нови-Пазар. В описании к ролику говорится, что он продолжает готовиться к следующему поединку, несмотря на болезнь. Отмечается, что он чувствует себя прекрасно и «готов победить вирус нокаутом».
Хайрович провел 26 поединков на профессиональном уровне, одержал 13 побед и потерпел 11 поражений. Один из боев серба закончился вничью, еще один был признан несостоявшимся.