Сербский боец ММА использовал больных коронавирусом для силовой тренировки

Сербский боец ММА Юсуф Хайрович использовал больных коронавирусом в качестве снарядов для силовой тренировки, поднимая кровати с зараженными. Видео необычной тренировки размещено на странице Medgan.fighting в Instagram.

Сам Хайрович тоже заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из больниц города Нови-Пазар. В описании к ролику говорится, что он продолжает готовиться к следующему поединку, несмотря на болезнь. Отмечается, что он чувствует себя прекрасно и «готов победить вирус нокаутом».

Хайрович провел 26 поединков на профессиональном уровне, одержал 13 побед и потерпел 11 поражений. Один из боев серба закончился вничью, еще один был признан несостоявшимся.