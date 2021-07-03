Сен-Пьер: «Если бы мы с Хабибом подрались 10 раз, то было бы 10 разных результатов»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер прокомментировал свой возможный бой против бывшего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Если бы мы с Хабибом подрались 10 раз, то было бы 10 разных результатов. К сожалению, мы этого уже никогда не узнаем. В организации были проблемы со временем организации боя — это прискорбно. Но есть и хороший момент: мы оба завершили карьеры с большим наследием, которое не испортилось поражениями», — приводит Bjpenn слова Сен-Пьера.

40-летний канадец завершил карьеру в 2017 году, после того как завоевал титул среднего веса, задушив в третьем раунде Майкла Биспинга на UFC 217.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.