Хабиб выложил пост в память о своем отце, который скончался ровно год назад

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил у себя в Instagram пост, посвященный своему отцу, Абдулманапу Нурмагомедову, который ушел из жизни ровно год назад.

«Сегодня уже год, как отца нет с нами. Это событие увеличило мое убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит, ни наши дети, ни наши родители, ни наше имущество. Все что мы имеем — все временно. Все принадлежит одному Аллаху и к нему будет наше возвращение, привязывайте свои сердца к Аллаху, оставайтесь больше наедине с ним, ведь придет время и всех нас положат в могилу, где мы будем одни, где не будут наши друзья, родственники, имущество и наши связи, только наши дела и отчет», — написал у себя в Instagram Хабиб.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет из-за осложнений на фоне коронавируса.