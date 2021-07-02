Андрей Орловский показал, что сделает с Александром Волковым

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский вызвал на бой Александра Волкова.

Орловский выложил в Instagram отрывок из фильма, в котором он снимался. На этих кадрах герой Орловского избивает соперника. С помощью фотошопа лицо пострадавшего было изменено на лицо Волкова.

42-летний Орловский последний поединок провел 18 апреля на UFC on ESPN 22, где победил Чейза Шермана единогласным решением судей. На счету белоруса 31 победа, 20 поражений, еще два поединка были признаны несостоявшимися.

32-летний Волков в последнем поединке проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану в главном событии UFC Fight Night 190.