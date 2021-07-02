Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Андрей Орловский показал, что сделает с Александром Волковым

22:03
Теги:

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский вызвал на бой Александра Волкова.

Орловский выложил в Instagram отрывок из фильма, в котором он снимался. На этих кадрах герой Орловского избивает соперника. С помощью фотошопа лицо пострадавшего было изменено на лицо Волкова.

Публикация от Andrei Arlovski (@andreiarlovski)

42-летний Орловский последний поединок провел 18 апреля на UFC on ESPN 22, где победил Чейза Шермана единогласным решением судей. На счету белоруса 31 победа, 20 поражений, еще два поединка были признаны несостоявшимися.

32-летний Волков в последнем поединке проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану в главном событии UFC Fight Night 190.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Бельгия — Италия, 1/4 финала Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Швейцария — Испания: сразу после гола Шакири на поле выбежал болельщик
«Правильные и воспитанные ничего не выигрывают». О чем два с половиной часа говорил Черчесов
Усик — о предстоящем матче Украина — Англия: «Прости, Англия, Украина разобьет тебя»
vs
0
Офсайд