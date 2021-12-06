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Семенов оценил шансы Порье на победу над Оливейрой

18:15
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Российский боец без правил Андрей Семенов оценил шансы Дастина Порье на победу над Чарльзом Оливейрой.

«У Порье большие шансы, — цитирует Семенова РЕН ТВ. — Он хороший боец, собранный, волевой. У него хорошие данные и подготовка. У Оливейры есть определенный багаж, серия побед, которые давят на него. Нельзя ударить в грязь лицом».

Дастин Порье и Чарльз Оливейра сразятся за титул чемпиона UFC 11 декабря. РЕН ТВ покажет прямую трансляцию боя.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/912023-semenov-otsenil-shansy-pore-na-pobedu-nad-oliveirom

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Евгений Петров все материалы автора
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