Конор Макгрегор объяснил, почему не считает Хабиба Нурмагомедова великим бойцом

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор объяснил, почему он не считает великим россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Он плакал в клетке и просил поставить его на первое место в рейтинге, который определяется СМИ, ха-ха, - написал Конор в Twitter, намекая на желание Хабиба быть первым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. – Ладно, он был хорошим бойцом несколько недель. Завершение карьеры означает исключение из всех рейтингов. Он завершил карьеру, но плакал, чтобы его поставили на первое место. Ему нужно было молчать про Альдо. Теперь он дурак.

Да, он хороший боец, не великий. У него небольшое количество нокаутов, бить он не мог вообще. Никогда не поднимался в весовой категории и чуть не умирал, чтобы сделать вес. Много раз отказывался от поединков. Рано завершил карьеру. Все это говорит, что он хороший боец, не великий. Он был хорош несколько месяцев, и все».

33-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех победил, после чего завершил карьеру. 6 октября 2018 года он победил Макгрегора.