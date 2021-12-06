Бойца MMA Чоршанбиева выдворят из России

Останкинский районный суд Москвы признал бойца MMA Чоршанбиева виновным в нарушении режима пребывания на территории России. Ему назначено наказание в видео штрафа в 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, информирует РЕН ТВ.

В ближайшее время спортсмена доставят в центр временного содержания иностранных граждан.

Ранее на таджикского блогера, который ездил без водительских прав по Лефортовскому тоннелю, составили административный протокол.

Чоршанбиева задержали в Москве за рулем с недействительными в РФ правами и без полиса ОСАГО. Чоршанбиев ранее на стриме рассказывал о своей нелюбви к России и о том, что в Москве жить не надо.