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Бойца MMA Чоршанбиева выдворят из России

16:49

Останкинский районный суд Москвы признал бойца MMA Чоршанбиева виновным в нарушении режима пребывания на территории России. Ему назначено наказание в видео штрафа в 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, информирует РЕН ТВ.

В ближайшее время спортсмена доставят в центр временного содержания иностранных граждан.

Ранее на таджикского блогера, который ездил без водительских прав по Лефортовскому тоннелю, составили административный протокол.

Чоршанбиева задержали в Москве за рулем с недействительными в РФ правами и без полиса ОСАГО. Чоршанбиев ранее на стриме рассказывал о своей нелюбви к России и о том, что в Москве жить не надо.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/912017-boitsa-mma-chorshanbieva-vydvoriat-iz-rossii

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Иван Шитик все материалы автора
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