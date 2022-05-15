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Сегодня, 16:04

Бабанин оценил шансы Папина в поединке против черногорца Прашовича

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Алексей Бабанин оценил шансы Алексея Папина в поединке против черногорского боксера Дилана Прашовича.

«Алексея я знаю хорошо и давно, он очень опытный спортсмен. Я посмотрел бой его соперника, и он вначале начинает так резко, но вот эта у него опущенная левая рука, я думаю, что, как он дрался в Англии, пропустил удар справа через руку, я думаю, почему, потому что она у него опущенная. И я думаю, что Алексей, он опытный, я думаю, он так же его накажет, таким же ударом», — приводит слова Бабанина РЕН ТВ.

По его словам, Папин должен подойти к поединку в полной готовности.

Бой между Папиным и Прашовичем станет главным событием боксерского вечера РЕН ТВ. На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал покажет бои в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/975035-babanin-vyskazalsia-o-poedinke-papina-protiv-chernogortsa-prashovicha
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