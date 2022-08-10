Сехудо уверен, что Петр Ян нокаутирует О'Мэлли

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен в победе Петра Яна (16-3) над Шоном О'Мэлли (15-1) на UFC 280 в Абу-Даби.

«Петр Ян — опытный боец. Я кое-что знаю о русских, — отметил Сехудо на своем YouTube-канале. — Чтобы победить такого парня, нужно сделать бой грязным. Не думаю, что Шон О'Мэлли сможет сбить настрой Яна, проявить мужество и дать грязный бой. Если только «Шон Вонючка» не удивит его тейкдауном. У него нет ни опыта, ни жесткости, чтобы победить Петра Яна. Вам, ребята, нужно приготовиться к тому, что эта маленькая Золушка упадет»

Ян подерется с О'Мэлли 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.