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Сегодня, 14:40

Сехудо назвал бойца, у которого большие шансы на победу над Оливейрой

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) предполагает, что у бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) хорошие шансы на победу в бою с Чарльзом Оливейрой (33-8).

«У Макгрегора больше шансов победить Оливейру, чем у всех тех, с кем дрался Оливейра. Макгрегор — левша. Он может ударить очень сильно, — отметил Сехудо на своем YouTube-канале. — Но Оливейра выйдет побеждать. Он не тупой, а довольно разносторонний боец».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Конор Макгрегор
Чарльз Оливейра
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