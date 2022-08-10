Зал Корейского Зомби в Сеуле затоплен из-за рекордного ливня

35-летний полулегковес Чан Сун Юнг, известный как Корейский Зомби (17-7), сообщил, что из-за рекордных осадков ему пришлось закрыть свой зал в Сеуле.

«Мне кажется, на какое-то время стоит закрыть мой спортзал. Я попытаюсь восстановить его как можно скорее. Спасибо за понимание», — написал Юнг в своих соцсетях.

Сообщается, что 8 августа в южной части Сеула выпало более 100 мм/ч осадков. Таким образом, в Южной Корее прошел сильнейший за последние 80 лет ливень.

Ранее Юнг намекнул, что следующий его бой будет последним в карьере. Прошлый поединок он проиграл Александру Волкановски (24-1) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.