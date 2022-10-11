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11 октября, 17:45

Сехудо объяснил, почему считает Петра Яна удобным соперником для О'Мэлли

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо оценил шансы Шона О'Мэлли на победу в поединке с россиянином Петром Яном.

«Я думаю, что он [О'Мэлли] выбрал правильный бой против правильного соперника. Правильный оппонент, потому что он [Ян] тоже является ударником. Но мой вопрос заключается в следующем: чтобы быть лучшим бойцом в мире, сможешь ли ты защищаться от тейкдаунов? Сможешь ли ты сам перевести оппонента на землю? Насколько ты хорош в партере? Насколько ты хорош в клинче?» — сказал Сехудо на видео, опубликованном на одноименном YouTube-канале.

Ян и О'Мэлли сразятся в турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

Генри Сехудо
Петр Ян
Шон О`Мэлли
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