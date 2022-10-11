Чарльз Оливейра: «Махачев доминировал только над ударниками, которые впадали в панику»

Претендент на пояс UFC в легком весе Чарльз Оливейра в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о навыках Ислама Махачева в джиу-джитсу.

— Помните, как Порье душил Хабиба той гильотиной в третьем раунде? Как думаете, если бы такая атакующая позиция досталась вам, вы бы финишировали его?

— Трудно сказать, когда смотришь на такой эпизод со стороны. Хабиб показал волю, упорно защищаясь в этой позиции, Дастину же не хватило кое-каких нюансов.

— Многие считают, что Ислам сможет контролировать вас сверху. Как думаете, что работает против него лучше всего, когда защищаешься со спины?

— Мне просто нужно быть Чарльзом, использовать мое джиу-джитсу. В последних боях у меня получилось фокусироваться на том, что делаю я, а не мой оппонент.

— Если брать навыки Ислама чисто в джиу-джитсу, они тянут на черный пояс?

— Трудно сказать. Я не дрался с ним, он доминировал только над ударниками, которые впадали в панику. Не могу сказать, тянет ли он на черный пояс.

22 октября Оливейра подерется с Махачевым на UFC 280 в Абу-Даби.