Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

11 октября, 17:30

Чарльз Оливейра: «Махачев доминировал только над ударниками, которые впадали в панику»

Оливейра поделился мнением о навыках Махачева
Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Претендент на пояс UFC в легком весе Чарльз Оливейра в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о навыках Ислама Махачева в джиу-джитсу.

— Помните, как Порье душил Хабиба той гильотиной в третьем раунде? Как думаете, если бы такая атакующая позиция досталась вам, вы бы финишировали его?

— Трудно сказать, когда смотришь на такой эпизод со стороны. Хабиб показал волю, упорно защищаясь в этой позиции, Дастину же не хватило кое-каких нюансов.

— Многие считают, что Ислам сможет контролировать вас сверху. Как думаете, что работает против него лучше всего, когда защищаешься со спины?

— Мне просто нужно быть Чарльзом, использовать мое джиу-джитсу. В последних боях у меня получилось фокусироваться на том, что делаю я, а не мой оппонент.

— Если брать навыки Ислама чисто в джиу-джитсу, они тянут на черный пояс?

— Трудно сказать. Я не дрался с ним, он доминировал только над ударниками, которые впадали в панику. Не могу сказать, тянет ли он на черный пояс.

22 октября Оливейра подерется с Махачевым на UFC 280 в Абу-Даби.

Источник: https://youtu.be/ig1yRTJFs-0
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
0
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев назвал фаворита боя Ян — О'Мэлли

Сехудо объяснил, почему считает Петра Яна удобным соперником для О'Мэлли
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости