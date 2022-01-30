Кокер сделал заявление о прощальном бое Федора Емельяненко после поражения Молдавского от Бейдера

Президент Bellator Скотт Кокер сделал заявление о прощальном бое россиянина Федора Емельяненко после поражения Валентина Молдавского от Райана Бейдера.

«Какие планы на Федора? Мы встретимся с ним сегодня или завтра утром и обсудим наши планы, — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира Bellator 273. — У Федора будет прощальный бой, и тут дело не в том, что Бейдер остался чемпионом. Есть и другие варианты для Федора Емельяненко».

В главном событии турнира Bellator 273, который проходил в ночь на 30 января в Финиксе (США), Бейдер победил Молдавского единогласным решением судей.

Ожидается, что прощальный бой Федора Емельяненко летом на одном из турниров Bellator в Москве.