Сайборг заявила, что хочет встретиться с Пакьяо на Филиппинах

Чемпионка Bellator в женском полулегком весе Крис Сайборг заявила о желании потренироваться с филиппинскими бойцами.

«Я вообще люблю Азию, я бывала во многих местах там: в Таиланде, Малайзии, Южной Корее, Японии, но пока не было возможности посетить Китай или Филиппины. Я знаю, что там есть много красивых мест. Я надеюсь потренироваться с Эдуардом (Фолаянгом) и Джошуа (Пасио) на их территории и даже навестить Мэнни (Пакьяо) на Филиппинах и встретиться там со всеми своими фанатами», — цитирует Сайборг Metaratings.ru.

37-летняя спортсменка из Бразилии провела 29 поединков в ММА, одержала 26 побед, потерпела 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.