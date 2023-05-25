Дана Уайт: «Я восхищался Артуро Гатти»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что подход к боям экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Артуро Гатти (40-9) повлиял на бизнес-модель UFC.

«В боксе было много всего, что мне нравилось. Но одна из проблем, которая сводила меня с ума как фаната, и это происходит до сих пор, это то, что бои, которые ты хочешь увидеть, не проводятся, — сказал Уайт Sports Illustrated. — Эти парни пытаются набить и защитить свои рекорды. Это до сих пор сводит меня с ума.

Парнем, которым я восхищался, был Артуро Гатти. У него был контракт с HBO. Он проигрывал бои, даже в пик эры «все должны быть непобедимыми», но это не имело значения. Вы хотели увидеть его бой. Этот парень был воином. Победа, поражение или ничья — вы хотели видеть его бой. Он проводил отличные бои против лучших бойцов в мире. Это бизнес-модель, которую я использовал: устраивать бои, которые люди хотят видеть".

Гатти выступал на профессиональном ринге с 1991 по 2007 год.