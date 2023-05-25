Менеджер Александра Емельяненко сообщил, что боец находится под присмотром врачей перед поединком с Ершовым

Агент Никита Бурчак ответил на вопрос о состоянии здоровья бойца ММА Александра Емельяненко перед поединком с блогером Евгением Ершовым.

«Очевидно, что к бою с Вячеславом Дациком Александр подходил в лучшей форме, так как соперник был гораздо опаснее. Но Емельяненко сейчас находится под постоянным присмотром врачей. Это одна из моих основных задач уже на протяжении двух лет», — цитирует Бурчака RT.

Емельяненко проведет поединок против Ершова в пятницу, 26 мая, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 24 мая стало известно, что Емельяненко получил медицинский допуск к этому бою.