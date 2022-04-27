Сауль Альварес высмеял Али Абдель-Азиза

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) отреагировал на жесткое сообщение известного менеджера Али Абдель-Азиза, представляющего интересы Камару Усмана (20-1).

«Кто это, б****, такой?» — написал Альварес в Twitter, добавив несколько смеющихся эмодзи. Это сообщение было ответом на следующее заявление Абдель-Азиза в Twitter: «Канело — маленький цыпленок. Он дерется против парней, у которых 5000 подписчиков в соцсетях. Эти парни не укрепят его наследие. Теперь я понимаю, почему он не хочет проигрывать кому-то вроде Камару Усмана. Он цыпленок. Нет риска — нет награды».

Альварес подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.