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Сегодня, 11:03

Сауль Альварес высмеял Али Абдель-Азиза

Сауль Альварес ответил на жесткое сообщение известного менеджера Али Абдель-Азиза
Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) отреагировал на жесткое сообщение известного менеджера Али Абдель-Азиза, представляющего интересы Камару Усмана (20-1).

«Кто это, б****, такой?» — написал Альварес в Twitter, добавив несколько смеющихся эмодзи. Это сообщение было ответом на следующее заявление Абдель-Азиза в Twitter: «Канело — маленький цыпленок. Он дерется против парней, у которых 5000 подписчиков в соцсетях. Эти парни не укрепят его наследие. Теперь я понимаю, почему он не хочет проигрывать кому-то вроде Камару Усмана. Он цыпленок. Нет риска — нет награды».

Альварес подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.

Али Абдель-Азиз
Камару Усман
Сауль Альварес
ММА
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