Менеджер Петра Яна назвал имена возможных следующих соперников россиянина

Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца UFC Петра Яна (16-3), сообщил, что следующим соперником российского бойца может стать победитель пары Роб Фонт (19-5) — Марлон Вера (18-7) либо Доминик Круз (24-3).

«Скоро пройдет бой Роба Фонта и Марлона Веры. Победитель этой пары — возможный соперник Петру. Тот же Круз может стать возможным соперником, — сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Это наиболее вероятные соперники по времени и по рейтингу.

Бой Петра с Двалишвили? Точно не сейчас. Мераб сейчас восьмой номер рейтинга, и мы немножко устали от их команды. Мераб очень сильно хочет раскрутить этот бой. Было видно, что он пытается зацепиться за этот бой. Хотя Петр и проиграл, но он все равно первый номер рейтинга. Этот бой абсолютно не интересен".

29-летний эквадорец Вера разделит клетку с американцем Фонтом в главном, пятираундовом бою на UFC on ESPN 35. Турнир запланирован на 30 апреля в Лас-Вегасе, Невада.

Круз идет на серии из двух побед. В последнем поединке он выиграл Педро Муньоса (19-7) единогласным решением судей 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, Невада.

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.