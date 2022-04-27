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Сегодня, 10:23

Владимир Минеев проведет бой с Тимуром Никулиным по правилам бокса

Давид Хачатрян
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Владимир Минеев.
Фото Соцсети

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) проведет свой следующий бой по правилам бокса, а его соперником станет известный боец на голых кулаках Тимур Никулин. Об этом сообщил глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Как я понял, турнир пройдет 11 или 12 июня, — приводит слова Гаджиева matchtv.ru. — Я и сам стараюсь и Володю попросил не сильно вникать, где и почему этот турнир пройдет. Смотрим на это как спортсмен и его друг/представитель. Это будет 11 или 12 число, стадион или закрытая площадка. Понятно, что соперником будет Никулин. Во все остальное мы вообще не вникали».

Минеев защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе 16 октября 2021 года в бою против Магомеда Исмаилова (17-3).

Никулин дрался 15 апреля в Москве соглавном поединке турнира Pravda Fighting в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против Дмитрия Бикрева. Поединок завершился вничью.

Владимир Минеев
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