«Саша развивается и прибавляет». Гаджиев рассказал, как Емельяненко вновь стал для него человеком, вызывающим доверие

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «СЭ» вспомнил момент, когда поменялась его отношение к российскому тяжеловесу Александру Емельяненко.

Летом этого года функционер заявил, что Емельяненко из-за последствий «романтического загула» не в состоянии присутствовать в индустрии ММА и по этой причине отказался взяться за организацию какого-либо поединка с участием прославленного бойца.

«Отрезок между боем с Артемом Тарасовым и сегодня. Сколько прошло? Месяца два? За эти два месяца я вижу, как Саша развивается и как он прибавляет во всех компонентах, — сказал Гаджиев «СЭ». — Вижу это по его соцсетям, тренировкам, и я с Азаматом (Бостановым. Менеджер А. Емельяненко — Прим. «СЭ») постоянно на связи. Я понимаю, как он с партнерами работает. Я вижу колоссальный рост».

Следующий бой с участием Емельяненко пройдет 27 ноября в Сыктывкаре. В главном событии AMC Fight Nights 106 россиянин сразится со средневесом из Бразилии Марсио Сантосом.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.

18 сентября в поп-ММА организации «Наше Дело» Емельяненко единогласным решением судей выиграл у блогера Артема Тарасова. Этот поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА.