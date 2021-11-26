Александр Емельяненко толкнул Сантоса на взвешивании и назвал его жирным кабаном

Российский тяжеловес Александр Емельяненко и его оппонент из Бразилии Марсио Сантос встретились лицом к лицу на церемонии взвешивания перед боем, который пройдет в субботу, 27 ноября, в Сыктывкаре.

Во время дуэли взглядов Емельяненко толкнул Сантоса, а спустя несколько минут в шуточной форме заявил следующее: «Ты — жирный. Таких кабанов еще поискать надо!». Вес Емельяненко составил 115 кг, а Сантоса — 104 кг.

Бойцы возглавят турнир AMC Fight Nights 106. На счету Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 16 побед, 6 поражений и 1 ничья.