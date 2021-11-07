Самый упитанный боец UFC сотворил потрясающий нокаут. Видео

Американский боец Крис Барнетт одержал свою первую победу в UFC. На турнире UFC 268 в Нью-Йорке он нокаутировал Жана Вилланте во втором раунде.

Барнетт нанес удар ногой с разворота в голову. Вилланте упал, оказался спиной к оппоненту, после чего Барнетт обрушил на него серию добивающих ударов. В итоге рефери принял решение остановить поединок. Барнетт отпраздновал победу кульбитом.

Барнетт подписал контракт с UFC в этом году. Он дебютировал в промоушене в мае, проиграв Бену Ротвеллу (гильотина во втором раунде). Всего на счету 35-летнего бойца 22 победы и 7 поражений в ММА.

Рост Барнетта 175 см, что очень мало для тяжелого веса. При этом он не без труда укладывается в лимит весовой категории (120,7 кг) — на взвешивании перед поединком с Вилланте он показал 119,7 кг. Барнетт известен тем, что, несмотря на свою комплекцию, очень ловок — в частности, часто бьет ногами с разворота — как в поединке с Вилланте.

36-летний американец Вилланте (17-14) потерпел четвертое поражение в UFC подряд.