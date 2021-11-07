UFC 268: Имавов победил Шахбазяна, Перейра нокаутировал Михаилидиса
03:50
Состоялись поединки предварительного карда турнира UFC 268.
Француз Нассурдин Имавов победил американца Эдмена Шахбазяна техническим нокаутом.
Бразилец Алекс Перейра нокаутировал грека Андреаса Михаилидиса.
Американец Жан Вилланте отправил в технический нокаут испанца Криса Барнетта.
В главном поединке UFC 268 нигериец Камару Усман победил американца Колби Ковингтона единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в полусреднем весе в пятый раз подряд.
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