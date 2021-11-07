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UFC 268: Имавов победил Шахбазяна, Перейра нокаутировал Михаилидиса

03:50

Состоялись поединки предварительного карда турнира UFC 268.

Француз Нассурдин Имавов победил американца Эдмена Шахбазяна техническим нокаутом.

Бразилец Алекс Перейра нокаутировал грека Андреаса Михаилидиса.

Американец Жан Вилланте отправил в технический нокаут испанца Криса Барнетта.

В главном поединке UFC 268 нигериец Камару Усман победил американца Колби Ковингтона единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в полусреднем весе в пятый раз подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора
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