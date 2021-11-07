UFC 268: Имавов победил Шахбазяна, Перейра нокаутировал Михаилидиса

Состоялись поединки предварительного карда турнира UFC 268.

Француз Нассурдин Имавов победил американца Эдмена Шахбазяна техническим нокаутом.

Бразилец Алекс Перейра нокаутировал грека Андреаса Михаилидиса.

Американец Жан Вилланте отправил в технический нокаут испанца Криса Барнетта.

В главном поединке UFC 268 нигериец Камару Усман победил американца Колби Ковингтона единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в полусреднем весе в пятый раз подряд.