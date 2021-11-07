Насруддин Имавов: «Не хотел причинять боль Эдмену, но это бизнес. Дайте мне кого-нибудь из топ-5»
04:36
Боец среднего веса UFC Насруддин Имавов поделился эмоциями после победы техническим нокаутом над Эдменом Шахбазяном.
«Мне неудобно перед моим оппонентом, я не хотел причинять ему боль, но это бизнес. Сегодня доказал, что могу драться с лучшими в этом дивизионе. Дайте мне кого-нибудь из топ-5. Спасибо моему тренеру Фернанду Лопесу, моему залу MMA-Factory. Эй, Дана, пожалуйста, подпиши в UFC моего брата Тагира Имавова, он очень хороший боец», — сказал Имавов в октагон-интервью после боя.
Имавов победил Шахбазяна техническим нокаутом во 2-м раунде. У бойца из Франции две победы подряд в среднем весе UFC.
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