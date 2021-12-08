Самый болтливый боец UFC бросил вызов Нику Диасу
20:53
Американский боец UFC Кевин Холланд по прозвищу Болтун хочет сразиться с популярным соотечественником из Стоктона Ником Диасом.
«Человек-шлепок, человек-шлепок, да, это про меня! Погнали, приятель!» — написал Холланд, обратившись к Нику Диасу.
Холланд имеет статус самого болтливого бойца UFC. На его счету 21 победа, 7 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. После 8 побед и 4 поражений в среднем дивизионе UFC 29-летний боец объявил о переходе в полусредний вес.
В этой весовой категории выступает 38-летний Диас, который безуспешно вернулся в ММА в сентябре этого года на UFC 266 в Вегасе после почти шестилетнего простоя, уступив техническим нокаутом Робби Лоулеру.
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