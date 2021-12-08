6-й номер полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев в блиц-интервью Youtube-каналу «ННТ Спорт» рассказал, какие качества присущи настоящему дагестанцу.

— Что самое важное для счастья человека?

— Понимание и довольство Аллаха.

— Что для тебя богатство?

— Семья. Семья — это богатство

— Кто такой дагестанец?

— Скромность, уважение к старшим, показать себя с хорошей стороны.

30 октября Анкалаев победил Волкана Оздемира единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби. 22 марта он проведет поединок с Тьяго Сантосом на UFC Fight Night.