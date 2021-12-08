Магомед Анкалаев: «Дагестанец — это скромность и уважение к старшим»
21:35
6-й номер полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев в блиц-интервью Youtube-каналу «ННТ Спорт» рассказал, какие качества присущи настоящему дагестанцу.
— Что самое важное для счастья человека?
— Понимание и довольство Аллаха.
— Что для тебя богатство?
— Семья. Семья — это богатство
— Кто такой дагестанец?
— Скромность, уважение к старшим, показать себя с хорошей стороны.
30 октября Анкалаев победил Волкана Оздемира единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби. 22 марта он проведет поединок с Тьяго Сантосом на UFC Fight Night.
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