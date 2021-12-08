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Магомед Анкалаев: «Дагестанец — это скромность и уважение к старшим»

21:35
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6-й номер полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев в блиц-интервью Youtube-каналу «ННТ Спорт» рассказал, какие качества присущи настоящему дагестанцу.

 — Что самое важное для счастья человека?

— Понимание и довольство Аллаха.

— Что для тебя богатство?

— Семья. Семья — это богатство

— Кто такой дагестанец?

— Скромность, уважение к старшим, показать себя с хорошей стороны.

30 октября Анкалаев победил Волкана Оздемира единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби. 22 марта он проведет поединок с Тьяго Сантосом на UFC Fight Night.

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Никита Горшенин все материалы автора
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