Борщев дебютирует в UFC 16 января поединком против Буша
20:48
Российский боец ММА Вячеслав Борщев проведет дебютный поединок в UFC 16 января, сообщает официальный Instagram промоушена. Соперником россиянина станет американец Дакота Буш.
Борщев и Буш буду биться на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США). 27-летний американец провел 11 поединков в ММА и одержал восемь побед при трех поражениях. У 29-летнего россиянина пять побед и одно поражение.
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