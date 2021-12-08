Борщев дебютирует в UFC 16 января поединком против Буша

Российский боец ММА Вячеслав Борщев проведет дебютный поединок в UFC 16 января, сообщает официальный Instagram промоушена. Соперником россиянина станет американец Дакота Буш.

Борщев и Буш буду биться на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США). 27-летний американец провел 11 поединков в ММА и одержал восемь побед при трех поражениях. У 29-летнего россиянина пять побед и одно поражение.