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Борщев дебютирует в UFC 16 января поединком против Буша

20:48

Российский боец ММА Вячеслав Борщев проведет дебютный поединок в UFC 16 января, сообщает официальный Instagram промоушена. Соперником россиянина станет американец Дакота Буш.

Борщев и Буш буду биться на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США). 27-летний американец провел 11 поединков в ММА и одержал восемь побед при трех поражениях. У 29-летнего россиянина пять побед и одно поражение.

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/ufcrussia/p/CXN06sUrk68/

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Евгений Петров все материалы автора
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