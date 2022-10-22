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Сегодня, 11:35

Самедов верит в победу Махачева над Оливейрой на UFC 280

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Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой на UFC 280.

«Поединок будет интересным по накалу точно. Сможет ли Махачев одержать 11-ю победу подряд? Очень в это верю. Верим и болеем за Махачева», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Поединок Махачев — Оливейра пройдет в ночь с 22 на 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Это будет бой за звание чемпиона организации в легком весе.

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Александр Самедов
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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