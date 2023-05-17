Нганну: «Мы запускаем PFL Africa — промоушен, базирующимся в Африке»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) рассказал, почему он решил войти в консультативный совет бойцов PFL.

«У меня есть место за столом консультативного совета бойцов, [я] первый действующий боец, который вошел в этот совет, — сказал камерунец на своем YouTube-канале. — Я отношусь к этому вопросу очень серьезно. В основном это будет совет, который будет выступать за бойцов. Не за промоушен, а за бойцов, потому что за столом всегда две стороны, и чаще всего мы забываем о другой стороне, которая важнее всего — о бойцах.

Помимо всего этого, у нас есть масштабный план по развитию спорта в Африке. Благодаря этому партнерству мы запускаем PFL Africa, который будет целым промоушеном, базирующимся в Африке для африканцев, чтобы помочь развитию бойцов в Африке, помочь развитию инфраструктуры, помочь привезти тренеров в Африку, дать африканским бойцам те же возможности, те же ресурсы, что и людям здесь [в США].

У ребят там есть огромный талант. Проблема сейчас заключается в ресурсах, инфраструктуре, и это то, о чем действительно заботится PFL, и мы собираемся двигаться вместе».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.