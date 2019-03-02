С российского бойца Салихова сняли обвинения в допинге, он вернется в UFC

Американское антидопинговое агентство (USADA) сняло обвинения с российского бойца ММА Муслима Салихова по делу о нарушении антидопинговых правил, он может провести бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что положительной оказалась допинг-проба Салихова, взятая во внесоревновательный период 7 июня 2018 года. С того момента в отношении спортсмена велось разбирательство.

- С меня сняли обвинения, я могу драться, - цитирует ТАСС Салихова.

Салихов провел два поединка в UFC (победа и поражение). Всего на счету 34-летнего спортсмена 13 побед и два поражения в ММА.