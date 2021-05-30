«С главным». Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал фото с Хасбиком
17:55
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал в своем Instagram фотографию с Хасбуллой Магомедовым, который в скором времени проведет бой с таджикским певцом Абдурозиком.
«С главным этого города», — подписал фото Сулейманов.
Хасбику — 18 лет, и при росте всего в 93 сантиметров он весит 18 килограммов. Его таджикскому визави — 17, и он на 7 сантиметров выше Хасбуллы, но весит на 1 кг. меньше. Их суммарный вес — 35 кг. Видео их боя будет опубликовано в ближайшие дни на канале чеченского блогера Асхаба Тамаева.
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