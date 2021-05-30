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Менеджер Забита объяснил, почему бойца исключили из рейтинга UFC

20:30
Забит Магомедшарипов. Фото Instagram
Забит Магомедшарипов. Фото Instagram
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Российский боец UFC Забит Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегкого дивизиона UFC из-за того, что давно не проводил боев. Об этом журналистам на турнире EFC 36 рассказал менеджер Магомедшарипова — Ризван Магомедов.

— Он не дрался больше полутора лет, а дивизион, как мы знаем, очень полный, там много молодых бойцов, которые прорываются вперед, — сказал Магомедов. — [Забита исключили из рейтинга] элементарно за неактивность. Тут нет никакой политической подоплеки или чего-то другого.

— Получается нелогично — ведь Яира Родригеса не исключили из рейтинга, а сейчас ему дали бой с Максом Холлоуэем. (Родригес не выступал с октября 2019 года, а Магомедшарипов — с ноября 2019-го)

— С Родригесом была такая же история где-то год назад. У него был простой, его убрали из рейтинга, а потом поставили туда обратно. Не нужно зацикливаться на рейтинге. Когда он решит вернуться — я уверен, мы его увидим на первых строчках в рейтингах.

— У Забита есть позиция драться только за титул? Допустим, если бы ему предложили бой с Холлоуэем в сентябре, он согласился бы? (чемпионом UFC в полулегком весе является Александр Волкановски)

— Тут все зависит от его кондиций. Если он был бы в хороших кондициях и смог бы подвести себя к этому бою, то я не вижу причин отказываться.

Ранее тренер Магомедшарипова Мансур Учакаев рассказал «СЭ», что Забит примет только бой за чемпионство, а его исключение из рейтинга может быть воспитательной мерой со стороны UFC.

(Илья Андреев)

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