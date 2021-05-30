Кадыров пообещал покинуть пост главы Чечни, если его сын проиграет бой блогеру
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал оставить свой пост при одном условии.
По его словам, это произойдет, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов победит в бою его 13-летнего сына Адама.
«Один блогер недоволен им. Он говорит, что ты мешок, Адам. Ты не побоялся бы с ним подраться? Брось ему вызов! Если он тебя побьет, я уйду с должности главы республики, — сказал Кадыров во время прямого эфира в Instagram. - Если тебя один на один побьет тот, кто называет тебя мешком, я напишу заявление и уйду с должности.
Это его мечта и мы ее исполним. У него есть шанс совершить революцию. Он же говорит, что Кадыров продался, что из моих детей никогда не получатся спортсмены и так далее. Говорит, из меня тоже не получится спортсмен. Я и не хочу им становиться. Зато у меня есть сотни тысяч спортсменов и блогеров много".
Напомним, что 8 апреля Кадыров-младший провел поединок с Асланом Биттировым на турнире в Грозном. Бой завершился скандальной победой Кадырова техническим нокаутом.
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