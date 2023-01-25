Рустам Хабилов: «Джонс в зале танцевал лезгинку и говорил: «Я дагестан-гангстер!»

36-летний российский полусредневес Рустам Хабилов (24-4) в интервью «СЭ» рассказал забавную историю об экс-чемпионе UFC в полутяжелом весе Джоне Джонсе (26-1), а также добавил, что в США всегда носил с собой оружие.

— Есть ли самое приятное воспоминание из твоего времяпрепровождения в США?

— Да, конечно, есть много моментов, и все они связаны с Альбукерке, потому что я там все время находился. Утром тренировки, пришел, покушал, поспал, вечером тренировки. И вот так в течение трех-четырех лет. Я больше ничего не видел. У меня была цель подготовиться, тренироваться, стать лучше. Поэтому все было связано с залом, с Альбукерке, с Нью-Мексико. Конечно, мы ездили и пострелять, и в горы ходили, и на рыбалку. Много интересных моментов было. В основном в зале все приколы с пацанами, с бойцами.

— Какие истории из зала в Альбукерке вспоминаются?

— Как Джонс начинал танцевать лезгинку и говорил: «Я дагестан-гангстер». Мог оружие достать, поприкалываться.

— Что мог достать?

— Оружие. Типа он гангстер. В шутку. У них разрешается [носить оружие].

— Он с собой носил его?

— Естественно, там же разрешают с собой носить. У меня даже там было оружие. Так как штат считается опасным, я официально пошел в магазин и за 450 долларов купил «Глок». Нужно носить его в кобуре, на видном месте, чтобы видно было, что ты вооружен. Можно спокойно в машине возить. Я даже видел, что когда они на стрельбище выезжали, у них в пикапе сзади места не было, потому что все было разложено оружием. У них есть определенная мишень, они ставят ее аккуратно. Есть стрельбище, там стреляют.

— А куда ты дел «Глок»?

— Сдал обратно в магазин, когда уезжал.

— Тебе деньги вернули за него?

— Нет, я его оставил на хранение.

— Сейчас можно приехать и забрать.

— Я думаю, мне он не нужен будет уже.

Хабилов подерется с Джалилом Уиллисом (16-4) 31 марта на Bellator 293 в турнире в Темекула, США.