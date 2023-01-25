Хабилов: «Между Хабибом и Амосовым есть большая разница»

36-летний российский полусредневес Рустам Хабилов (24-4) считает, что чемпиона полусреднего веса Bellator Ярослава Амосова (26-0) нельзя сравнивать с экс-чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым (29-0). Об этом Хабилов сказал в интервью «СЭ».

— Ты видел бои Амосова? Его достаточно давно стали называть украинским Хабибом. У него же рекорд то ли 26-0, то ли 27-0.

— Что-то схожее есть. Но, конечно, большая разница между Хабибом и Амосовым. Если будет [против него] тот, кто ноги хорошо защищает, в борьбе разбирается, Амосову будет тяжело его валить. А так он, конечно, вяжет все время, прилипает. У него хорошая выносливость.

— Но он не Хабиб.

— Нет, конечно.

— Хабиб — это прямо супертоп.

— Конечно. Мы же прекрасно знаем, что такого контроля, такого грэпплинга, такой борьбы ни у кого не было. В ударе он [Нурмагомедов] таких, как Макгрегор, ронял в нокдаун. Нельзя сравнивать их.

Хабилов подерется с Джалилом Уиллисом (16-4) 31 марта на Bellator 293 в турнире в Темекула, США.